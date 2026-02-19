Copa del Rey 2026 | Anteprima e pronostici

La Copa del Rey 2026 si svolge a Valencia, portando un’onda di entusiasmo nella città. La partita si gioca alla Roig Arena, uno stadio moderno con 15.000 posti, appena inaugurato. La scelta di Valencia è stata motivata dal suo ruolo di centro sportivo e dal pubblico appassionato. Le squadre arrivano pronte, con alcuni giocatori chiave che potrebbero fare la differenza. I tifosi si preparano a vivere una giornata intensa, con molte aspettative per il torneo. La competizione promette emozioni fin dall’inizio.

La Copa del Rey 2026 invade la Capital del Turia con una cornice piena di energia, ospitata dalla Roig Arena, nuova casa da 15.600 spettatori per la kermesse. L’evento si candida a un momento celebrativo che unisce sport, spettacolo e passione, con una copertura globale che coinvolgerà 153 paesi dai 5 continenti e offrirà oltre 60 ore di diretta tv. Il Valencia Basket, padrone di casa, è chiamato a difendere il fortino e a spezzare una maledizione che accompagna la squadra ospitante da oltre due decenni. Il Real Madrid cercherà invece di vendicare la finale della scorsa edizione affrontando l’Unicaja nei quarti, in una cornice di grande spettacolo sportivo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

