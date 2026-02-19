Controllo di vicinato | Serve il coordinatore Il tour nelle contrade

Il progetto di controllo di vicinato ha incontrato un nuovo ostacolo: manca un coordinatore. La scorsa giornata, il tour nelle contrade di Massarella e Torre ha messo in luce questa lacuna, fondamentale per il funzionamento dell’iniziativa. Le associazioni locali chiedono un punto di riferimento stabile per organizzare meglio le attività di sorveglianza e coinvolgere più cittadini. La mancanza di una figura centrale rallenta l’implementazione di una strategia efficace di sicurezza partecipata, lasciando aperta la questione su come procedere nei prossimi mesi.

Il progetto sicurezza entra nel vivo. E' iniziato ieri da Massarella e Torre il tour di presentazione del progetto " Più vicini più sicuri " del Comune; un'iniziativa di cittadinanza attiva dedicata al controllo del territorio, inteso come sicurezza partecipata e conoscenza delle buone pratiche di protezione civile, con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale a supporto del territorio e dei suoi abitanti. Il progetto prevede una serie di incontri pubblici nelle contrade, durante i quali verranno condivise modalità operative e strategie di prevenzione e tutela del territorio, favorendo la partecipazione attiva della comunità locale e individuando le giuste modalità per le segnalazioni alle forze dell'ordine.