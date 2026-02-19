Controlli di Carnevale i Carabinieri del Nas sequestrano 2,4 tonnellate di articoli non conformi e alimenti tipici
Durante i controlli di Carnevale, i Carabinieri del Nas di Salerno hanno sequestrato 2,4 tonnellate di prodotti non conformi e alimenti tradizionali. La misura nasce dall’ispettorato sulle vendite ambulanti, che ha trovato merce irregolare in diversi punti del centro storico. Tra gli articoli sequestrati ci sono maschere e dolci di provenienza sconosciuta, spesso senza etichette chiare. I controlli continueranno fino alla fine delle festività per garantire la sicurezza dei cittadini. La trovata di merce irregolare ha provocato l’intervento immediato delle forze dell’ordine.
I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno hanno intensificato i controlli sulla vendita di articoli e alimenti tipici del carnevale. Le verifiche, espletate nelle province di Salerno, Avellino e Benevento, hanno riguardato principalmente pasticcerie ed esercizi di vicinato, allo scopo di assicurare la sicurezza alimentare e prevenire la vendita di maschere, costumi e accessori non conformi. Il sequestro più ingente è avvenuto presso un esercizio di Benevento, ove i Carabinieri del Nas, unitamente a personale dell’Asl, hanno proceduto alla sospensione “ad horas” dell’attività a causa della totale assenza dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Carnevale sicuro: NAS sequestrano 2,4 tonnellate di dolci e articoli non conformi tra Salerno, Avellino e BeneventoIl NAS ha sequestrato 2,4 tonnellate di dolci e articoli di Carnevale non conformi tra Salerno, Avellino e Benevento, a causa di prodotti privi di certificazioni di sicurezza.
I carabinieri del Nas di Salerno sequestrano addobbi, decorazioni e sei quintali di alimenti tipici delle festività natalizieI Carabinieri del NAS di Salerno hanno sequestrato decorazioni, addobbi e circa sei quintali di alimenti natalizi a causa di irregolarità igienico-sanitarie.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Rafforzati i controlli di Carnevale, denunce e segnalazioni; Sabato di carnevale a Muggia tra controlli e QR code; Guida senza patente, in stato di ebbrezza e in possesso di sostanze stupefacenti: controlli a tappeto durante il Carnevale di Ivrea; Maschere, parrucche e accessori di Carnevale non conformi agli standard di sicurezza, i controlli della GDF.
Blitz dei Nas tra pasticcerie e negozi: sequestri e multe nell'avellineseI controlli a tappeto tra articoli e alimenti tipici del Carnevale ... msn.com
Controlli NAS: sequestrati dolci di Carnevale e articoli non conformiIntensificati i controlli NAS Carnevale Campania nelle province di Salerno, Avellino e Benevento. I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di ... zon.it
La Stampa Torino. . Continua “l’effetto Crans Montana” nelle valli del Torinese dove, in questi giorni, si divertono sulla neve migliaia di turisti per le vacanze di Carnevale. Dopo i controlli degli investigatori nei giorni scorsi a Sestriere - dove è stata ridotta la cap facebook
Controlli durante il carnevale a Borgotaro e Bedonia: scoperto un automobilista con dosi di ketamina, maxi-multe per due locali x.com