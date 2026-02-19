Controlli di Carnevale i Carabinieri del Nas sequestrano 2,4 tonnellate di articoli non conformi e alimenti tipici

Durante i controlli di Carnevale, i Carabinieri del Nas di Salerno hanno sequestrato 2,4 tonnellate di prodotti non conformi e alimenti tradizionali. La misura nasce dall’ispettorato sulle vendite ambulanti, che ha trovato merce irregolare in diversi punti del centro storico. Tra gli articoli sequestrati ci sono maschere e dolci di provenienza sconosciuta, spesso senza etichette chiare. I controlli continueranno fino alla fine delle festività per garantire la sicurezza dei cittadini. La trovata di merce irregolare ha provocato l’intervento immediato delle forze dell’ordine.

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno hanno intensificato i controlli sulla vendita di articoli e alimenti tipici del carnevale. Le verifiche, espletate nelle province di Salerno, Avellino e Benevento, hanno riguardato principalmente pasticcerie ed esercizi di vicinato, allo scopo di assicurare la sicurezza alimentare e prevenire la vendita di maschere, costumi e accessori non conformi. Il sequestro più ingente è avvenuto presso un esercizio di Benevento, ove i Carabinieri del Nas, unitamente a personale dell'Asl, hanno proceduto alla sospensione "ad horas" dell'attività a causa della totale assenza dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature.

