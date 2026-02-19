Contro la violenza sulle donne Anche a Trevi le scarpe rosse

Lo scorso 25 novembre si è celebrata anche a Trevi la Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne, istituita dall'ONU nel 1999. Un tema, questo, molto delicato sul quale da tempo abbiamo iniziato a ragionare a scuola anche prendendo spunto dalle notizie di cronaca che ogni giorno sono divulgate dai mezzi di informazione e commentate sui social. Con lo scopo di sensibilizzare sia i più giovani sia la popolazione adulta della nostra comunità, per l'occasione, insieme alle classi 3A e 2C, abbiamo realizzato una installazione artistica temporanea presso uno dei monumenti di Trevi, la Fonte dei Cavalli.