Continassa Juve | Bremer e David a parte saranno valutati giorno dopo giorno

Le ultime notizie dalla Continassa rivelano che Bremer e David, entrambi infortunati, sono stati messi da parte e saranno controllati quotidianamente. La Juventus monitora attentamente i loro progressi, senza mettere in preventivo un rientro immediato. Entrambi hanno subito problemi fisici recenti, che hanno limitato la loro presenza in allenamento. La società ha deciso di valutare le condizioni di ciascuno di loro giorno per giorno, per decidere se inserirli nelle prossime partite. La situazione rimane in continua evoluzione.

La Juventus prosegue la sua preparazione in vista del delicato impegno contro il Como. Bremer ha svolto oggi un allenamento a parte: il difensore brasiliano, uscito nella sfida di Champions per un problema fisico, è ancora da valutare.

Bremer e David si sono infortunati durante l'allenamento alla Continassa, causando preoccupazioni nello staff della Juventus.

