Conte | Sea Watch da risarcire? Ero premier decisioni giudici vanno rispettate – Il video

Il fatto che Giuseppe Conte abbia dichiarato di assumersi la responsabilità per il caso Sea Watch dimostra la sua volontà di chiarire la posizione ufficiale. Quando era premier, ha affermato che le decisioni dei giudici devono essere rispettate, anche se non sempre condivise. La vicenda riguarda la nave con migranti soccorsi in mare, che ha suscitato molte polemiche. Conte ha insistito sul fatto che, in quanto ex presidente, le sue opinioni non influenzano le sentenze. La questione rimane aperta, con molte voci che si continuano a confrontare.

(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2026 "Chiariamo, caso Carola Rackete, ero Presidente del Consiglio, me ne assumo la responsabilità. Il risarcimento è collegato alla vicenda successiva del sequestro della nave. Bisogna rispettare i provvedimenti dei giudici. Il potere giudiziario è a tutela di tutti i cittadini e quindi deve, se è il caso, pronunciarsi anche quando ci sono organi dello Stato. I politici sono uguali a tutti i cittadini, anzi hanno doveri in più" così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

