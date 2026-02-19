Conte ha ragione sul divario strutturale? Ecco perché le squadre italiane sono ancora lontane dai vertici europei

Antonio Conte ha parlato a Cremona e ha evidenziato il divario tra il Napoli e le altre squadre italiane, attribuendolo a problemi strutturali. La sua analisi si concentra sulle risorse limitate e sulla mancanza di investimenti nelle infrastrutture, che compromettono la crescita dei club italiani. Per esempio, ha citato la differenza di budget tra le società italiane e quelle europee, che rendono difficile competere ai massimi livelli. Questa situazione spiega perché le squadre italiane faticano a raggiungere le posizioni di vertice nelle competizioni continentali.

Tempo di lettura: 4 minuti Le dichiarazioni di  Antonio Conte a Cremona  sul gap strutturale tra il Napoli e le big italiane hanno riacceso il dibattito sulla competitività del calcio tricolore. Il tecnico salentino ha parlato apertamente di  differenze importanti su seconde squadre, settore giovanile e soprattutto infrastrutture rispetto a Juventus, Inter e Milan. Ma quanto c’è di vero in queste affermazioni? E soprattutto, quali sono i motivi che tengono le squadre italiane lontane dai vertici europei? La risposta è complessa e va ben oltre il rettangolo di gioco. Il gap strutturale esiste davvero?. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

