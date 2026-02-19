Confesercenti | conferma per Rossi | I temi più importanti riguardano mobilità parcheggi e accoglienza

Marco Rossi è stato riconfermato presidente di Confesercenti Poggibonsi dopo l’assemblea comunale. La decisione è arrivata a causa del suo impegno nel settore del commercio di abbigliamento e della fiducia dimostrata dai membri dell’associazione. Durante l’incontro, Rossi ha sottolineato che i temi principali rimangono mobilità, parcheggi e accoglienza, aspetti che influenzano direttamente le attività commerciali locali. La sua riconferma segna la continuità di un lavoro già avviato negli ultimi anni, con l’obiettivo di migliorare i servizi in città.

Marco Rossi confermato al vertice di Confesercenti Poggibonsi. L'assemblea elettiva comunale, che si è svolta nei giorni scorsi nella sede di via Salceto, ha dato questo esito con la prosecuzione dunque dell'incarico per Rossi, commerciante del settore dell'abbigliamento al terzo mandato di presidenza dell'associazione. Un incontro con la partecipazione di soci e titolari di attività presenti sul territorio nella sala delle assemblee di Salceto. Al tavolo gli esponenti dell'associazione: Andrea Colecchia, il presidente provinciale Leonardo Nannizzi, e lo stesso Rossi. Il quale ha esaminato il quadro relativo al settore a Poggibonsi.