Confermato il controllo giudiziario per Foodinho-Glovo | Sfruttati 40mila rider in tutta Italia

Il giudice di Milano ha confermato il controllo giudiziario su Foodinho, la piattaforma di consegne di Glovo, dopo aver individuato pratiche che hanno coinvolto circa 40.000 rider in Italia. Le autorità hanno analizzato le condizioni di lavoro, trovando possibili violazioni delle norme sul contratto e sugli orari. La decisione arriva dopo mesi di indagini e testimonianze di lavoratori che denunciano pagamenti bassi e mancanza di tutele. La vicenda interessa direttamente il settore della consegna a domicilio, con un impatto su molti coinvolti.

