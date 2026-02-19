La Fiorentina ha vinto 3-0 contro lo Jagiellonia in Conference League, causando una netta differenza di livello tra le due squadre. La partita si è giocata in Polonia, dove i viola hanno dominato fin dall'inizio, segnando tre gol nel secondo tempo. Ranieri, Mandragora e Piccoli hanno firmato le reti, con quest'ultimo su calcio di rigore. Lo Jagiellonia ha tentato di reagire, ma senza riuscire a trovare la via del gol. La squadra italiana ha mostrato sicurezza e controllo, conquistando una vittoria convincente.

Jagiellonia-Fiorentina 0-3 Marcatori: 8' st Ranieri, 20' st Mandragora, 36' st Piccoli (rigore). Jagiellonia (4-4-2): Abramowicz 6; Wojtuszek 5, Pelmard 5.5, Vital 5, Wdowik 6.5; Pozo 6.5, Flach 6 (15' st Drachal 5), Mazurek 6 (45' st Kozlowski sv), Jozwiak 5.5 (23' st Rallis 6); Bazdar 5.5 (45' st Sylla sv), Imaz 6.5. In panchina: Damasiewicz, Kobayashi, Krasiewicz. Allenatore: Siemieniec 6. Fiorentina (4-3-3): Lezzerini 6; Fortini 6.5, Comuzzo 6, Ranieri 6.5 (23' st Pongracic 6), Gosens 6; Fabbian 6, Mandragora 7, Ndour 6.5 (39' st Balbo sv); Harrison 6 (23' st Parisi 6), Piccoli 6. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Conference League, Fiorentina sul velluto nella tana dello Jagiellonia: 0-3 targato Ranieri, Mandragora e Piccoli

