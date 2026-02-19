Conference Jagiellonia-Fiorentina 0-3

La partita tra Jagiellonia e Fiorentina si conclude con un punteggio di 0-3, dando ai viola una buona occasione per passare il turno. La squadra italiana ha iniziato con molte difficoltà, commettendo errori e creando confusione in difesa. Nel secondo tempo, la Fiorentina è salita di livello e ha segnato tre gol, grazie anche a una grande prestazione di Fabbian, che ha costretto il portiere avversario a una parata spettacolare. La squadra polacca ha tentato di reagire, ma senza successo.

22.54 La Fiorentina ipoteca gli ottavi. Viola disordinati nel 1° tempo. Fortini rischia l'autogol, nel finale Fabbian costringe Abramowicz alla grande parata Altra Fiorentina nella ripresa.Ci prova Ndour,sul corner seguente arriva il gol di testa di Ranieri (53'). Fortini si avventa su una palla vagante,prodigioso Abramowicz a respingere. Su punizione, palo di Wdowik (61'). Punizione sul fronte opposto, Mandragora fa centro (65'). Serpentina di Fazzini, Vital stende Piccoli che trasforma il rigore del tris (81'). Jagiellonia-Fiorentina 0-3 in campo per i playoff d'andata di Conference League. Jagiellonia-Fiorentina finisce 0-3, importante successo per i viola, che indirizzano così già dopo l'andata la duplice sfida del playoff di Conference. Nel freddo polare di Bialystok (-8 gradi), Vanol. Termina senza reti il primo tempo di Jagiellonia-Fiorentina: meglio i polacchi sotto il profilo del possesso palla, anche se la miglior occasione l'ha avuta la Fiorentina nel finale.