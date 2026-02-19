Confcommercio iscrizioni al corso di autodifesa personale

Confcommercio ha aperto le iscrizioni a un corso di autodifesa personale, rispondendo alle richieste di chi si sente insicuro durante le passeggiate quotidiane. La crescente preoccupazione riguarda i troppi episodi di aggressione e borseggio nelle zone centrali della città. Il corso mira a insegnare tecniche pratiche per difendersi in situazioni di pericolo, coinvolgendo sia donne che uomini di tutte le età. Le lezioni si terranno presso la sede dell’associazione e sono aperte a tutti gli interessati. Le iscrizioni sono già iniziate.

È un tema sempre più ricorrente: "Mancanza di sicurezza camminando per strada, troppi episodi spiacevoli, necessità di proteggersi". È il presupposto da cui parte Saiter, Agenzia formativa Confcommercio Siena, per prendere in carico questa tematica. E dal 16 marzo prende il via il corso gratuito di autodifesa personale grazie alla collaborazione con Ente bilaterale del terziario toscano. A chi è destinato? A titolari e dipendenti di attività che aderiscono all'Ente bilaterale, uomini e donne di tutte le età, anche senza esperienza. "La sicurezza personale – si legge nella nota stampa – è oggi una competenza fondamentale per chi lavora a contatto con il pubblico.