Condannato l’hater che insultò Falcomatà sui social | Le parole hanno sempre conseguenze

L’uomo che ha insultato il sindaco Falcomatà sui social è stato condannato, dimostrando che le parole offensive hanno un prezzo. La vicenda, scoppiata dopo un commento velenoso su Facebook, ha portato alla decisione dei giudici di punire il responsabile. Il fatto si è verificato in una città del Sud Italia, dove le offese si sono diffuse rapidamente tra gli utenti. Questa sentenza arriva poco dopo la denuncia di Tilde Minasi, che ha invitato a fare attenzione a ciò che si scrive online.

A darne notizia è lo stesso ex primo cittadino e consigliere regionale che nel messaggio esprime solidarietà alla senatrice Tilde Minasi per gli insulti sessisti ricevuti A pochi giorni dalla denuncia della senatrice leghista Tilde Minasi contro gli haters, arriva una notizia destinata a far riflettere e a lanciare un messaggio chiaro. Con un lungo messaggio su Facebook Giuseppe Falcomatà ex sindaco di Reggio Calabria e attuale consigliere regionale del Partito democratico scrive: “Ricordate quando vi ho detto che avevo denunciato una persona che mi aveva pesantemente, deliberatamente e ripetutamente diffamato e insultato sui social? Il mio avvocato mi ha appena comunicato che questa persona è stata condannata dal giudice a una pesante ammenda”.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Aveva insultato e diffamato Falcomatà sui social, ora è stato condannato. L’ex SindacoGiuseppe Rossi ha insultato e diffamato l’ex sindaco Falcomatà sui social, causando un danno alla sua reputazione.

Andreas Muller dice quello che molti non hanno il coraggio di dire: sui social c’è troppa finzione, ecco le sue paroleAndreas Muller affronta un tema spesso sottovalutato: l’eccessiva finzione presente sui social media.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.