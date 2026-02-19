Condannato all’ergastolo l’ex presidente sudcoreano Yoon

Il tribunale di Seul ha condannato all’ergastolo l’ex presidente Yoon Suk-yeol, accusandolo di aver tentato di dichiarare la legge marziale il 3 dicembre 2024. La causa di questa decisione risiede nel suo tentativo di mantenere il potere durante una crisi politica, che ha portato a un procedimento giudiziario lungo e complesso. Yoon aveva mobilitato le forze armate e ordinato misure drastiche, causando tensioni tra le istituzioni. La sentenza arriva dopo mesi di udienze e testimonianze di testimoni chiave.

Il tribunale distrettuale di Seul ha condannato all'ergastolo l'ex presidente Yoon Suk-yeol: era finito a processo con l'accusa di insurrezione per aver tentato di proclamare la legge marziale il 3 dicembre 2024. I procuratori speciali avevano chiesto per Yoon la pena di morte, presente in Corea del Sud, ma bloccata da una moratoria dal 1997. Il processo a Yoon sulla tv sudcoreana (Ansa). Yoon nel corso del processo non ha mai mostrato pentimento. I pubblici ministeri sudcoreani avevano avanzato la richiesta di pena capitale nei confronti di Yoon in quanto «capofila dell'insurrezione con il chiaro obiettivo di rimanere al potere a lungo prendendo il controllo della magistratura e del parlamento », tramite l'invio di truppe dopo aver dichiarato la legge marziale.