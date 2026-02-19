Concorso infanzia e primaria PNRR3 prova orale Le convocazioni

Le prime convocazioni per la prova orale del concorso infanzia e primaria PNRR3 sono arrivate il 27 aprile, a causa del completamento delle valutazioni. La Direzione Generale ha inviato le comunicazioni ai candidati che hanno superato la soglia minima e sono ammessi alla fase successiva. La convocazione include dettagli sulla data, l’ora e il luogo della prova, che si svolgerà nelle prossime settimane. Molti insegnanti aspettano con ansia questa comunicazione, sperando di poter dimostrare le proprie competenze. La data ufficiale di inizio della prova orale è ancora da definire.

Convocazioni concorso DDG n. 23982025: arrivate le prime convocazioni per la prova orale. La convocazione viene inviata a coloro che hanno raggiunto il voto minimo rientrando nel gruppo degli ammessi alla prova orale. L'articolo Concorso infanzia e primaria PNRR3, prova orale Le convocazioni.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it CONCORSO DOCENTI PNRR3 INFANZIA E PRIMARIA: COME È STRUTTURATA LA PROVA ORALE Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: D.D.G. n. 2938 del 9 ottobre 2025 – Concorso docenti infanzia-primaria: posto EEEE – SOTTOCOMMISSIONE 2 – Avviso calendario prova orale (secondo avviso); Concorsi docenti PNRR3, ISTRUZIONI presentazione titoli (non autocertificabili). Valgono solo quelli dichiarati nella domanda; D.D.G. n. 2938 del 9 ottobre 2025 – Concorso docenti infanzia-primaria: posto EEEE – Costituzione della commissione giudicatrice (IV Rettifica); Ricorso contro gli esiti delle prove scritte del concorso scuola PNRR.3. Scuola e disabilità. Date e modalità del concorso ordinario per il sostegno infanzia e primariaLe prove del concorso ordinario infanzia e primaria si terranno dal 13 al 21 dicembre. Una quota è riservata ai posti di sostegno Annunciato ormai da tempo, nelle prossime settimane si terrà il nuovo ... disabili.com Concorso Pnrr2 per la scuola: al via oggi la prova scritta per scuola di infanzia e primariaAl via oggi, mercoledì 19 gennaio, la prova scritta del concorso PNRR 2 per l’assunzione a tempo di oltre ottomila docenti per le scuole dell’Infanzia e Primaria: come funziona e cosa portare. Accedi ... fanpage.it ’ ! E la #Cisl Fp è già pronta per sostenerti! #ilmiolavorovale #concorso #insegnanti #ScuolaInfanzia x.com Concorso Presepi nelle Scuole del Friuli Venezia Giulia – Edizione 2025–2026 Sono stati proclamati i vincitori della 21ª edizione del Concorso Presepi nelle Scuole del FVG, promosso da UNPLI FVG APS. All’edizione hanno partecipato 74 scuole (Infanzia, facebook