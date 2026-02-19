Conclusa esercitazione congiunta Russia-Iran

L’esercitazione navale tra Russia e Iran si è conclusa ieri, dopo giorni di manovre nel Golfo Persico. La causa principale è stata la collaborazione tra le due marine per rafforzare i legami militari e testare le capacità operative. La portaelicotteri russa 'Stoevsky' ha svolto un ruolo centrale, coordinando le operazioni insieme a diverse unità iraniane. Le manovre hanno coinvolto esercitazioni di combattimento e di pattugliamento. Ciò ha mostrato come le forze navali dei due paesi siano pronte a collaborare in situazioni di crisi.

Donald Trump avrebbe concesso alla diplomazia tempo fino a fine febbraio per trovare un accordo affinché il regime rinunci ai progetti nucleari Resta altissima la tensione in Iran dopo le manifestazioni esplose il 28 dicembre. La repressione avrebbe portato a decine di migliaia di vittime. Trump ha più volte minacciato di intervenire militarmente contro Teheran senza una rinuncia al programma nucleare da parte del regime. I diplomatici di Arabia Saudita, Turchia, Oman e Qatar al lavoro per evitare un'escalation mentre l'Ue ha inserito i Pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche.