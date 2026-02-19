Concessioni demaniali al via imprese balneari chiamate a raccolta | come cambia il turismo sul Gargano

Il governo ha approvato le nuove procedure per le concessioni demaniali, causando un cambiamento significativo nel settore balneare del Gargano. Le imprese che operano lungo la costa devono ora adattarsi alle regole aggiornate per ottenere o rinnovare le concessioni. Questa svolta riguarda circa 500 stabilimenti, che dovranno rispettare i nuovi criteri entro i prossimi mesi. L’obiettivo è migliorare la gestione delle spiagge e favorire un turismo più sostenibile. Le aziende sono chiamate a presentare le domande entro le scadenze stabilite.

Confcommercio Foggia e Sib Confcommercio chiamano a raccolta il comparto per un confronto pubblico in programma lunedì 23 febbraio alle 15.30 presso il Cine Teatro Adriatico di Vieste. Al centro dell’incontro, il bando nazionale e le gare che i Comuni dovranno pubblicare per l’assegnazione delle spiagge La tutela e lo sviluppo del turismo del Gargano alla luce delle nuove procedure per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime. Si apre una fase decisiva per il futuro degli stabilimenti balneari e dell’intero sistema turistico costiero per l’approssimarsi della scadenza delle concessioni demaniali.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Concessioni demaniali revocate a 2 stabilimenti balneariIl Comune di Pineta Grande ha revocato le concessioni demaniali di due stabilimenti balneari, con le determine numero 1 e 2 dell’8 gennaio 2026. Concessioni balneari, Cavalieri Foschini: “In gioco il futuro di famiglie e imprese”Walter Cavalieri Foschini, candidato sindaco del centrosinistra, affronta il tema delle concessioni balneari, sottolineando l’importanza di un percorso condiviso e coordinato per le gare delle concessioni demaniali marittime. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Concessioni demaniali marittime, i Comuni della costa abruzzese uniti per un modello condiviso; Golfo di Follonica (LI): le proroghe di concessioni demaniali marittime non riguardano l'acquacoltura - LAV; Stabilimenti balneari, potrai entrare nei lidi senza pagare, stop alle proroghe delle concessioni: nuova sentenza; Balneari Sicilia: Nostre concessioni valide fino al 2033, lo conferma anche la Cassazione. CONCESSIONI DEMANIALI Concessioni demaniali, il turismo del Gargano a confronto il 23 febbraioIl comparto turistico del Gargano si prepara a una fase cruciale con l’avvio delle nuove procedure per l’assegnazione delle concessioni ... statoquotidiano.it Concessioni a Borghetto, aperte le prime 9 offerteI gestori uscenti attendono il verdetto. Spiagge, tensione ieri in Comune. Il sindaco: Assegnazioni in 7-10 giorni ... ilsecoloxix.it Concessioni demaniali, confronto a Battipaglia tra balneatori e amministrazione comunale facebook