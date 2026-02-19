Concerto Le canzoni di Firenze

Il concerto “Le canzoni di Firenze” si svolge a causa dell’uscita del libro di Lorenzo Andreaggi, che ripercorre due secoli di musica fiorentina. L’evento si svolge questa sera nel cuore della città, attirando appassionati e curiosi. Gli artisti eseguono brani storici che hanno segnato la cultura locale, accompagnando il pubblico in un viaggio tra note e ricordi. La serata offre un’occasione unica per scoprire come la musica abbia plasmato l’identità di Firenze nel tempo. I posti sono limitati e la serata promette emozioni sincere.

Il concerto "Le canzoni di Firenze" è lo spettacolo musicale tratto dall'omonimo libro di Lorenzo Andreaggi, "Le canzoni di Firenze - Due secoli di musica fiorentina nella città che incanta il mondo" edito da Udom Edizioni, e rappresenta un omaggio intenso e coinvolgente alla grande tradizione musicale fiorentina e toscana. Sul palco, Andreaggi (voce) è affiancato da Federico Calabretta al pianoforte.L'evento celebra il patrimonio musicale della città attraverso una selezione di stornelli, brani popolari e melodie storiche che ne hanno segnato profondamente l'identità culturale. Il repertorio spazia dalle canzoni più amate di Odoardo Spadaro, come "Porta un bacione a Firenze", a quelle di Cesare Cesarini, tra cui "Firenze sogna", includendo anche "Mattinata fiorentina", "Samba alla fiorentina" e i tradizionali stornelli fiorentini.