Con Util Primavera 3 percorsi di cittadinanza attiva per i giovani del territorio

Dalla cura degli spazi pubblici ad attività di animazione con bambini, anziani e persone disabili. A chi è rivolta e in cosa consiste l'iniziativa Le esperienze si rivolgono a ragazze e ragazzi nati tra il 2007 e il 2011 e prevedono attività pomeridiane di gruppo coordinate da tutor educativi. I partecipanti saranno coinvolti in attività di animazione con bambini, anziani e persone con disabilità, manutenzione e cura di spazi pubblici, supporto a iniziative locali, collaborazione con biblioteche e realtà associative del territorio. Util Primavera nei Comuni di Civate, Malgrate, Oliveto Lario e Valmadrera, per otto giovedì dalle 14.🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

Convenzione per la realizzazione di percorsi di cittadinanza attiva e solidale. Scarica modelloLa scuola secondaria di primo grado si apre a nuove iniziative.

