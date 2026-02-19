Con Util Primavera 3 percorsi di cittadinanza attiva per i giovani del territorio
Dalla cura degli spazi pubblici ad attività di animazione con bambini, anziani e persone disabili. A chi è rivolta e in cosa consiste l'iniziativa Le esperienze si rivolgono a ragazze e ragazzi nati tra il 2007 e il 2011 e prevedono attività pomeridiane di gruppo coordinate da tutor educativi. I partecipanti saranno coinvolti in attività di animazione con bambini, anziani e persone con disabilità, manutenzione e cura di spazi pubblici, supporto a iniziative locali, collaborazione con biblioteche e realtà associative del territorio. Util Primavera nei Comuni di Civate, Malgrate, Oliveto Lario e Valmadrera, per otto giovedì dalle 14.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Convenzione per la realizzazione di percorsi di cittadinanza attiva e solidale. Scarica modelloLa scuola secondaria di primo grado si apre a nuove iniziative.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Con Util Primavera 3 percorsi di cittadinanza attiva per i giovani del territorio; Primavera | Udinese-Sudtirol 3-1; Assalto al portavalori, il procuratore de Castris: Mafiosi pronti ad uccidere. Un'operazione Primavera? Utile ma decida la politica; Detox di febbraio: come preparare il corpo (e la mente) alla primavera con la naturopatia.
Oggionese: aperte le candidature per Util PrimaveraSono aperte le candidature per le nuove esperienze di Util Primavera, il progetto promosso da Living Land, in collaborazione con ... casateonline.it
PRIMAVERA Sesto risultato utile consecutivo della Reggiana che vince in trasferta contro l'Albinoleffe per 3 a 0. I gol di Banse', Cavaliere e Diletto. Con Andrea Costa la Reggiana ha conquistato 12 punti in 6 partite. In classifica i granata hanno ora 24 punti m facebook
I ragazzi della Primavera firmano il loro decimo risultato utile consecutivo, contro la Fiorentina prima in classifica. Grazie alla rete di Zaia i granata pareggiano i conti nel recupero x.com