Con Umberto Eco ho studiato e trascorso molti anni | c’è una cosa in particolare che ricordo di lui

Umberto Eco è stato il mio professore e collega per molti anni, e questa lunga collaborazione ha lasciato un segno forte nella mia vita. Ricordo ancora le lunghe discussioni sulla semiotica e le sessioni di studio intense nella sua libreria, tra libri rari e appunti disordinati. La sua passione per la cultura e il suo modo di spiegare le teorie rendevano ogni lezione un momento di scoperta. Sono stati anni di impegno e crescita, durante i quali ho imparato a conoscere meglio l’uomo dietro gli scritti.

Ho avuto la fortuna di studiare con Umberto Eco per tanti anni: per la laurea, il dottorato, il post-dottorato e oltre. Sono perciò moltissimi gli insegnamenti che mi ha lasciato e sono ancora più numerosi i ricordi che conservo di lui: frasi, battute, tono di voce (con quella erre particolare), barzellette (ne raccontava in continuazione), gesti, sguardi, risate, camminate (con quell'ampia falcata), esami quando studiavo, conversazioni davanti a una pizza o un aperitivo, man mano che sono cresciuta. Intendiamoci, non sto con questo vantando nessuna familiarità speciale: bastava essere uno studente o una studentessa appena sveglia per avvicinarlo.