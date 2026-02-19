Comunità europea dello sport | a Bruxelles premiato il percorso che unisce tre comuni veneti

Il progetto “Comunità europea dello sport” si è concretizzato venerdì 27 febbraio a Zero Branco, quando sono stati premiati tre comuni veneti: Trebaseleghe, Zero Branco e Martellago. La cerimonia si è svolta alle 20.30 e ha visto la consegna ufficiale della bandiera che riconosce il percorso di collaborazione tra i tre paesi. Durante l’evento, le autorità hanno sottolineato l’importanza di unire le comunità attraverso lo sport e il rispetto reciproco. La cerimonia si è tenuta nella sala consiliare di Zero Branco.

Il riconoscimento a Trebaseleghe, Zero Branco e Martellago. Venerdì 27 febbraio la cerimonia d'inaugurazione e consegna ufficiale della bandiera che sarà esposta sui tre municipi Trebaseleghe, Zero Branco e Martellago saranno protagonisti venerdì 27 febbraio, alle 20.30 a Zero Branco, della cerimonia di inaugurazione e consegna ufficiale della bandiera che attesta il riconoscimento di “Comunità europea dello sport 2026”. L’evento si terrà nella sala di Villa Guidini e riunirà istituzioni e mondo associativo sportivo del territorio per celebrare il titolo conferito da ACES Europe. «Per la nostra città di Trebaseleghe, capofila del progetto», spiega il vicesindaco e assessore allo sport, Francesca Pizziolo, che ha coordinato il progetto, «questa iniziativa conferma la capacità di collaborazione tra amministrazioni e realtà sportive locali.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

