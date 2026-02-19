La decisione di organizzare comunioni sempre più costose deriva dalla voglia di impressionare gli invitati. I genitori spendono da 5.000 fino a 30.000 euro, spesso scegliendo location di lusso e allestimenti sofisticati. Alcuni optano per ristoranti esclusivi, altri per servizi di intrattenimento da sogno, come spettacoli e fotografi professionisti. La tendenza si nota soprattutto nelle grandi città, dove l’eccesso di dettagli eleganti diventa il nuovo standard. Alla fine, molti si chiedono se queste spese siano davvero necessarie.

Anche le comunioni ormai sono diventate uno show. Negli ultimi tempi quella che doveva essere una cerimonia religiosa, si è trasformata in un evento mondano a tutti gli effetti. "Realpolitik", nella puntata di mercoledì 18 febbraio, ha mandato in onda un reportage che analizza questo fenomeno che sta prendendo piede negli ultimi tempi., "Una prima comunione può costare dai 5 ai 30mila euro - spiega Sonia Manzella, party planner che si occupa di organizzare questo tipo di eventi -. La richiesta più assurda? Ricordo un tema principesco. La signora mi chiese una carrozza. Il prete ovviamente non è invitato, siamo rispettosi della religione". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Comunioni sempre più sfarzose: feste da 5 mila fino a 30mila euro

Post alluvione: procedure di rimborso più snelle per i privati che hanno subito danni fino a 30mila euroDopo le recenti alluvioni, sono state introdotte procedure di rimborso più rapide e semplificate per i privati che hanno subito danni fino a 30mila euro.

Ricostruzione post alluvione, nuova ordinanza: procedure di rimborso più snelle per chi ha subito danni fino a 30mila euroUna nuova ordinanza semplifica le procedure di ricostruzione post alluvione, offrendo rimborsi più rapidi per danni fino a 30 mila euro.