Comuni sindaco Roccascalegna | In tanti in disaccordo su Legge sulla Montagna

Il sindaco di Roccascalegna ha annunciato che molti sindaci sono in disaccordo sulla legge sulla Montagna. La causa principale riguarda i cambiamenti normativi che, secondo loro, penalizzano i piccoli comuni. Durante un incontro a Roma, il primo cittadino ha espresso il suo disappunto, sottolineando le proteste di diversi colleghi. La discussione si è concentrata sulle possibili ripercussioni pratiche di questa legge. Alla fine, il sindaco ha invitato le istituzioni a riconsiderare alcune disposizioni, perché molti amministratori temono conseguenze negative.

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Questo incontro mi fa molto piacere, anche nell'ottica" del confronto "sulla legge della Montagna, che sta facendo storcere il naso a parecchi sindaci, oltre che a me. Oggi, qui, ho trovato parecchi spunti e parlando con altri sindaci vedo che siamo d'accordo: non è una legge giusta". Così Domenico Giangiordano, sindaco di Roccascalegna, in provincia di Chieti, agli Stati generali dei piccoli comuni, in svolgimento fino al 20 febbraio presso il Centro Congressi la Nuvola a Roma. "Ho lottato per 14 anni per trasformare il mio paese da un piccolo paese che aveva 5.000 turisti all'anno, ad uno che ne ha 45mila.