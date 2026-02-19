Comuni montani in Campania | nuova mappa ma persistono le disuguaglianze territoriali

Salvatore Coletta, sindaco di Paupisi, denuncia che la riforma dei comuni montani in Campania nasce senza una reale conoscenza delle zone, portando a tagli di fondi e riduzioni di manutenzione. La nuova mappa territoriale, infatti, si basa su decisioni prese a tavolino, ignorando le specificità locali. Questo approccio ha già aggravato le disparità tra le aree più svantaggiate e quelle più sviluppate. Mentre si delineano le nuove linee di confine, le comunità montane continuano a chiedere una gestione più attenta alle loro esigenze.

«Riforma "a tavolino": senza conoscere i territori, si tagliano fondi e manutenzione», avverte Salvatore Coletta, Sindaco di Paupisi. 18.02.2026 – La nuova mappa della montagna campana, aggiornata al DPCM 2026, non ricompone la frattura aperta nei territori ma si limita a ridisegnarla per successive correzioni. I numeri raccontano un parziale arretramento rispetto all'impostazione iniziale, anche per la Campania. Infatti se con il DPCM 2025 i Comuni campani declassati erano 125, con la nuova proposta del Ministro Calderoli quelli declassati sono 63. Un passo indietro che attenua l'emorragia, ma non restituisce stabilità né giustizia a territori che continuano a oscillare tra inclusioni ed esclusioni.