Comprensorio del Cuoio europarlamentare Torselli | Porterò a Bruxelles il messaggio | sburocratizzare e semplificare

L’europarlamentare Torselli ha visitato il Comprensorio del Cuoio, per evidenziare le difficoltà legate alla burocrazia. Durante la giornata, ha incontrato imprenditori e visitato alcune aziende della filiera, che rappresentano un settore fondamentale per l’economia toscana. Torselli ha annunciato che porterà a Bruxelles le istanze delle imprese, chiedendo di ridurre le pratiche amministrative e semplificare i processi. Questa visita si inserisce in un’azione più ampia di attenzione alle esigenze del distretto e alle sue aziende.

SANTA CROCE SULL’ARNO (PISA) – “Ho dedicato la giornata al Distretto del Cuoio e del Calzaturiero visitando alcune aziende della filiera, un pilastro dell’economia toscana e un’eccellenza riconosciuta che dà lavoro a migliaia di famiglie e contribuisce in modo determinante all’export regionale. È dovere di chi rappresenta le istituzioni essere qui, ascoltare e sostenere chi produce qualità”. Lo dichiara l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Francesco Torselli riguardo la visita nel Comprensorio. Aggiungendo: “Il comparto sta pagando la crisi del settore moda e lusso, frutto di dinamiche internazionali e di scelte che affondano le radici negli ultimi vent’anni, non certo responsabilità di imprenditori e lavoratori che operano con eccellenza riconosciuta nel mondo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Comprensorio del Cuoio, europarlamentare Torselli: “Porterò a Bruxelles il messaggio: sburocratizzare e semplificare” Gualmini lascia il PD: l’europarlamentare valuta nuove opzioni a Bruxelles, tra indipendenza e gruppo Renew.Elisabetta Gualmini lascia il Partito Democratico. Groenlandia, Trump e il messaggio all’Ue: “Controllo Usa serve anche a Bruxelles”La recente attenzione di Donald Trump sulla Groenlandia evidenzia come il controllo statunitense su questa regione possa avere ripercussioni anche per l’Unione Europea. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. L'europarlamentare Torselli (FdI) in visita nel cuoio: Difendere il comparto e renderlo competitivoHo dedicato la giornata al Distretto del Cuoio e del calzaturiero visitando alcune aziende della filiera, un pilastro dell’economia toscana e ... gonews.it Il Comprensorio in Vaticano. Con il presepe dentro il bottaleSuccesso ed emozioni. Il presepio in cuoio che da due anni splende in piazza Spalletti Stellato di Ponte a Egola quest’anno ha trovato collocazione anche in una delle piazza più belle e prestigiose ... lanazione.it gonews.it. . C'è tanto Comprensorio del Cuoio tra gli stand di Lineapelle, conclusasi ieri a Milano: nel video il racconto del terzo giorno, all'insegna delle visite istituzionali regionali e locali, con un focus sulle presenze toscane. E un occhio anche ai più piccoli ( facebook