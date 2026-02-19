Competere senza trucchi Per il Fmi è tempo che la Cina rinunci ai sussidi

Il Fondo Monetario Interno chiede alla Cina di eliminare i sussidi statali, sostenendo che questa mossa potrebbe migliorare il commercio globale. La richiesta nasce dalla preoccupazione che gli aiuti pubblici distorcano la concorrenza, favorendo le aziende cinesi a scapito di altri Paesi. Se il governo cinese decidesse di rivedere questa politica, le imprese straniere potrebbero competere in modo più equo. Questo cambiamento potrebbe influenzare le relazioni commerciali internazionali e modificare le dinamiche di mercato. La domanda ora è se la Cina accoglierà questa richiesta.

Se accadesse, sarebbe una specie di miracolo. Rinunciare ai sussidi statali e permettere alla propria economia di confrontarsi con un mercato reale e, soprattutto leale. In Cina avranno, di nuovo, strabuzzato gli occhi, se non altro perché la richiesta arrivata direttamente dal Fondo monetario internazionale, mira a mettere in discussione decenni di politica industriale dopata dai soldi pubblici. Dalle auto alla tecnologia, fino alle energie rinnovabili, Pechino ha costruito una specie di macchina invincibile, che tutto ha travolto e inghiottito, sfruttando il binomio più elementare dell’economia: più volumi e a meno costo. 🔗 Leggi su Formiche.net

