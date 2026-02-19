Comicon Bergamo 2026, la principale manifestazione dedicata alla cultura pop nel Nord Italia, annuncia i primi ospiti e il poster ufficiale. L’evento si terrà dal 26 al 28 giugno alla Fiera di Bergamo, con numerosi appuntamenti in città e dintorni. La lista degli ospiti comprende artisti di fumetti e youtuber famosi, mentre il poster presenta un’illustrazione originale di un noto illustratore. I biglietti saranno disponibili a partire da gennaio, con promozioni speciali per chi acquista in anticipo. La vendita dei biglietti inizia tra pochi mesi.

COMICON Bergamo, il festival della cultura pop più atteso del Nord Italia, è pronto a tornare, in collaborazione con Promoberg, dal 26 al 28 giugno 2026 alla Fiera di Bergamo e con una serie di eventi in città e in provincia. Una quarta edizione che arriva dopo il successo dello scorso anno con oltre 38.000 visitatori e che promette tre giorni di fumetti, cinema, serie tv, videogiochi, giochi, concerti e molto altro. Si parte con il poster del festival, quest’anno realizzato da una delle artiste italiane più esplosive ed amate negli Stati Uniti, Nicoletta Baldari. Fumettista, illustratrice e character designer, lavora con Disney, Marvel, DC Comics, Hasbro, Lucasfi lm, disegnando titoli come Frozen, Gli Incredibili, Star Wars, Spider Man, Geronimo Stilton: “Il disegno per questo poster è una commistione di elementi che ruotano intorno alla centralità del linguaggio del fumetto” – racconta Baldari -“da un lato c’è l’infl uenza più evidente, quella del lavoro di Murakami, con la sua chiave iper grafi ca sull’estetica pop giapponese. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Comicon Bergamo 2026 – novità sui primi ospiti, il poster e i biglietti

