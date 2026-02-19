Come rendere la doccia la protagonista del bagno ristrutturato

La crescente preferenza per la doccia rispetto alla vasca nasce dalle recenti ristrutturazioni del bagno. Molti italiani optano ora per questa soluzione perché è più compatta e consuma meno acqua. Le nuove tecnologie permettono di installare box moderni e facili da pulire, rendendo la doccia ancora più funzionale. Dopo anni di utilizzo della vasca, le ristrutturazioni hanno portato a un cambiamento evidente nelle scelte di arredo. Sempre più case vedono il bagno trasformarsi, puntando sulla praticità della doccia.

Molti hanno scelto la vasca da bagno per diversi anni ma la doccia ha avuto un vero e proprio boom con le ristrutturazioni: è pratica, occupa meno spazio e, soprattutto, spreca meno acqua. Non serve trasformare il bagno in una spa da copertina. Basta seguire due o tre mosse giuste e la stanza cambia volto completamente. Ecco i nostri consigli. Piatto doccia. I piatti doccia sono il punto di partenza quando si vuole ristrutturare il bagno unendo design e funzionalità. La soluzione più richiesta resta quella a filo pavimento: minimal, comoda, moderna, perfetta se si punta su un bagno "senza gradini" e con una continuità visiva forte.