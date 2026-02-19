Bon Scott morì a causa di un’overdose di alcol nel 1980, un evento che sconvolse i fan degli ACDC. La sua morte improvvisa lasciò il gruppo senza il loro cantante storico, interrompendo bruscamente una carriera già ricca di successi. La band decise di dedicargli un album iconico, “Back in Black”, che divenne il loro più grande successo. La perdita di Scott segnò profondamente la musica rock, lasciando un vuoto difficile da colmare. La sua figura rimane ancora oggi un simbolo di ribellione e energia.

Bon Scott era l’anima selvaggia degli ACDC, un frontman carismatico capace di infiammare il pubblico con la sua inimitabile voce graffiante e il suo atteggiamento ribelle. La sua vita spericolata, vissuta tra alcol, droga e musica, lo rese una leggenda del rock, ma lo condusse anche a una fine tragica e prematura. Il 19 febbraio 1980, a soli 33 anni, Scott fu trovato senza vita dopo una notte di eccessi. La sua morte, ufficialmente avvenuta per intossicazione da alcol, ma ancora avvolta dal mistero, segna uno dei momenti più dolorosi nella storia del rock. Vediamo allora cosa avvenne nelle ultime ore di vita del cantante. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Come morì Bon Scott, primo cantante degli AC/DC? La band gli tributò un album storico

