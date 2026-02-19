L’Ordine di Malta ha perso la sua identità tra viaggi costosi, lusso e favoritismi. La causa principale sembra essere la gestione poco trasparente di molte risorse e le decisioni prese senza coinvolgere i membri. Negli ultimi anni, le spese per viaggi e eventi esclusivi sono cresciute, alimentando dubbi sulla reale missione dell’ente. Alcuni membri denunciano un allontanamento dai valori storici, mentre le accuse di nepotismo si moltiplicano. La situazione mette in discussione il ruolo di questa istituzione nel mondo odierno.

Sopravvivere alle Crociate è stato relativamente semplice. Sopravvivere a sé stessi è un’altra faccenda. Il Sovrano Ordine di Malta – fondato a Gerusalemme nel XI secolo, espulso da Rodi, cacciato da Malta, rifugiatosi a Roma – ha attraversato assedi, dispersioni e rivoluzioni geopolitiche senza mai perdere il filo della propria identità. Oggi quell’identità è messa a rischio non da un esercito nemico, ma da una gestione interna che i suoi stessi membri definiscono, con un eufemismo già fin troppo benevolo, «personalistica». Fra’ John T. Dunlap, Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta (foto Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Come l’Ordine di Malta ha perso l’anima tra viaggi, lusso e nepotismo

I regali dell’Ordine di Malta per i piccoli pazientiMercoledì scorso, in occasione della Giornata Mondiale del Malato, una delegazione dell’Ordine di Malta per l’Emilia Occidentale ha distribuito giocattoli ai piccoli degenti del reparto di Pediatria dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti, portando un sorriso ai bambini durante un momento difficile.

Ue, Metsola incontra il Gran Maestro dell’Ordine di MaltaQuesta mattina a Roma, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha incontrato il Gran Maestro dell’Ordine di Malta, Fra’ John Dunlap.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.