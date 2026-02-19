Come funziona una dipendenza Tipologie diffusione e cause
La dipendenza nasce quando una persona sviluppa un bisogno compulsivo verso sostanze o comportamenti, spesso senza rendersi conto dei danni che può causare. Questa condizione si diffonde in modo rapido, influenzando diverse fasce di età e ambienti sociali. Tra le cause principali ci sono fattori genetici, stress e pressione sociale. Le dipendenze si manifestano con comportamenti ripetitivi, come l’uso di droghe o il gioco d’azzardo, che diventano difficili da controllare. La loro presenza si evidenzia anche attraverso cambiamenti nel comportamento quotidiano.
La dipendenza è una condizione psicologica di una persona che sviluppa un bisogno verso una sostanza, un’attività o un comportamento a prescindere dalle conseguenze negative che potrà avere sulla persona stessa. La dipendenza non è una mancanza di volontà o una cattiva abitudine; essa influenza il funzionamento del cervello che diventa incapace di prendere decisioni responsabili. Esistono diverse tipologie di dipendenza. Le più conosciute sono il fumo, le droghe, i farmaci usati in modo improprio e l’ alcol. Ad esempio, nelle sigarette c’è la nicotina che attiva nel cervello il rilascio della dopamina (un neurotrasmettitore che fa provare piacere), motivo per cui se ne diventa facilmente dipendenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Carro attrezzi: come funziona, tipologie e tipo di interventoIl carro attrezzi è uno strumento fondamentale in caso di avarie o incidenti, garantendo il recupero e il trasporto di veicoli in sicurezza.
Dipendenza da cannabis, un vecchio farmaco anti sigarette funziona. Ma solo negli uominiUn farmaco antico, originariamente usato per smettere di fumare, mostra alcune evidenze nel supportare il trattamento della dipendenza da cannabis.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cleme, 13 anni, ha aggirato una punizione con una bugia. Temo che lo smartphone le dia dipendenza; Kill Switch Microsoft-ICC: quando la dipendenza tecnologica diventa un’arma geopolitica; Le promesse dell’ingegneria agentica - Appunti; Nasce Riflessi Virtuali: la realtà digitale per comprendere e prevenire le nuove dipendenze digitali.
TikTok crea dipendenza come una droga? I rilievi europei, i processi americani e gli studi sulla piattaformaLa Commissione Europea ha riscontrato una violazione del Digital Services Act per il design dell'app «che crea dipendenza». L'azienda rifiuta le accuse: prive di fondamento. Ma intanto negli Usa Byted ... corriere.it
Processo a Instagram, la parola alla difesa: I social non creano dipendenza più di una serie tvNuova udienza nel processo sui presunti effetti di dipendenza e sulle conseguenze psicologiche dei social tra gli adolescenti. Il primo dirigente chiamato a ... huffingtonpost.it
La linea Redness Aphros é tra le più richieste in questo periodo. Oggi con il dott. Carlo Ferniani approfondiamo il perché funziona. Scoprila sul nostro sito aphroscosmetics.com facebook