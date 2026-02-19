La dipendenza nasce quando una persona sviluppa un bisogno compulsivo verso sostanze o comportamenti, spesso senza rendersi conto dei danni che può causare. Questa condizione si diffonde in modo rapido, influenzando diverse fasce di età e ambienti sociali. Tra le cause principali ci sono fattori genetici, stress e pressione sociale. Le dipendenze si manifestano con comportamenti ripetitivi, come l’uso di droghe o il gioco d’azzardo, che diventano difficili da controllare. La loro presenza si evidenzia anche attraverso cambiamenti nel comportamento quotidiano.

La dipendenza è una condizione psicologica di una persona che sviluppa un bisogno verso una sostanza, un’attività o un comportamento a prescindere dalle conseguenze negative che potrà avere sulla persona stessa. La dipendenza non è una mancanza di volontà o una cattiva abitudine; essa influenza il funzionamento del cervello che diventa incapace di prendere decisioni responsabili. Esistono diverse tipologie di dipendenza. Le più conosciute sono il fumo, le droghe, i farmaci usati in modo improprio e l’ alcol. Ad esempio, nelle sigarette c’è la nicotina che attiva nel cervello il rilascio della dopamina (un neurotrasmettitore che fa provare piacere), motivo per cui se ne diventa facilmente dipendenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Come funziona una dipendenza. Tipologie, diffusione e cause

Carro attrezzi: come funziona, tipologie e tipo di interventoIl carro attrezzi è uno strumento fondamentale in caso di avarie o incidenti, garantendo il recupero e il trasporto di veicoli in sicurezza.

Dipendenza da cannabis, un vecchio farmaco anti sigarette funziona. Ma solo negli uominiUn farmaco antico, originariamente usato per smettere di fumare, mostra alcune evidenze nel supportare il trattamento della dipendenza da cannabis.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.