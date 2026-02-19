Combinata nordica Olimpiadi 2026 | la guida alla Team Sprint storia attualità medaglie

La combinata nordica ha deciso il suo ultimo oro ai Giochi di Milano Cortina 2026, assegnato alla gara a squadre nota come team sprint. Questa disciplina, che combina sci di fondo e salto con gli sci, farà il suo debutto olimpico in questa forma. La competizione si svolge su un percorso di due giri e coinvolge quattro atleti per squadra. La team sprint rappresenta una novità rispetto alle precedenti edizioni, portando un ritmo più veloce e una strategia più articolata. La gara si terrà nel centro di Cortina, attirando molti appassionati.

Il terzo e ultimo titolo assegnato dalla combinata nordica ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sarà quello della prova a squadre, che per la prima volta assumerà la conformazione della team sprint. L'inedito evento avrà luogo giovedì 19 febbraio e, al riguardo, è doveroso fare chiarezza. Dopo un isolato esperimento datato 2007, la team sprint – o gara a coppie che dir si voglia – prende piede all'inizio degli anni '10 del XXI secolo, venendo inserita nel programma dei Mondiali. Cionondimeno, il format non decolla mai per davvero e all'inizio del decennio corrente viene soppiantato dalla più moderna prova a quartetti misti.