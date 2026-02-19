Coltivazione del fico Ecco come potenziarla

Il settore agricolo sta puntando sulla coltivazione del fico, spinta dall’obiettivo di aumentare la produzione locale. La causa principale è la crescente domanda di prodotti naturali e salutari. Gli agricoltori introducono tecniche innovative, come la rotazione con altre colture, per preservare la fertilità del terreno. In alcune zone, le piantagioni di fichi sono state integrate con alberi da frutto diversi, migliorando la resa complessiva. Questa strategia mira a sfruttare al meglio le risorse e a ridurre l’uso di fertilizzanti chimici.

Incrementare la coltivazione del fico, abbinata ad altre colture per promuovere l’ uso sostenibile del suolo. Carmignano ha aderito a Agrofig, il progetto di agroforestazione, promosso da Prima (Partnership for research and innovation in the Mediterranean area) e dall’Unione europea, coordinato dall’ Università di Pisa e presentato al Centro didattico di Artimino. All’incontro hanno partecipato operatori economici, ricercatori, produttori, vivaisti, membri dell’Associazione italiana di agroforestazione. Da tempo Carmignano è impegnato in un altro progetto di ricerca scientifica, con l’Università di Pisa e Firenze, per sconfiggere il coleottero Aclees che uccide le piante di fico in Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Coltivazione del fico. Ecco come potenziarla L’ex poliziotto Graziano: “Sono vivo grazie alla sanità pubblica, bisogna potenziarla”Graziano, ex poliziotto, sottolinea l’importanza del sistema sanitario pubblico, riconoscendone il ruolo fondamentale nel garantire il diritto alla salute. Coltivazione sostenibile in Giappone: innovazione agricola per garantire il futuro del ciboIn Giappone, gli agricoltori stanno adottando una nuova tecnica per far fronte alle difficoltà legate alla produzione di cibo. POTARE IL FICO: non cimare se vuoi raccogliere fichi. Ecco la potatura corretta Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Con il progetto Agrofig il fico viene messo al centro di nuove modalità di coltivazioneCARMIGNANO - Il fico unito ad altre piante o varietà erbacee per promuovere l’uso sostenibile del suolo: è il programma Agrofig, il progetto di ... piananotizie.it Il fico dottato di Cosenza frescoNelle strade di campagna del Sud del Mediterraneo, il profumo dell’albero di fico è così intenso da riuscire a diventare memoria per chi lo sente, diventa faro olfattivo per chi cammina nelle strade ... linkiesta.it Conosci il succo di Opuntia Puro succo di Fico d’India 100% siciliano, da coltivazione biologica e con imbottigliamento locale: una vera eccellenza che parla di qualità, territorio e benessere Ricchissimo di mucillagini, fibre e vitamine, Opuntia è un pre facebook