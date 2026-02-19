Un uomo di 28 anni è stato denunciato dopo aver nascosto due coltelli sotto il tappetino dell’auto. La polizia ha scoperto l’episodio durante un controllo di routine in una zona frequentata da giovani. Quando gli agenti hanno trovato gli strumenti, l’uomo ha ammesso di averli portati con sé per paura di eventuali problemi. La scoperta ha portato alla denuncia per porto di armi improprie. L’auto è stata sequestrata e l’uomo dovrà rispondere delle sue azioni davanti al giudice.

Nasconde nell’auto due coltelli. Scatta una denuncia nei confronti di un 28enne per porto di oggetti atti ad offendere. I carabinieri, inoltre, sequestrano le due armi. È accaduto l’altro giorno nel corso di un servizio ad ampio raggio dei militari della compagnia locale, che hanno controllato il territorio nei Comuni di Portomaggiore e Argenta, per contrastare ogni forma di attività illecita in materia di circolazione stradale, stupefacenti, igiene, sanità e ambiente. Le attività hanno permesso di controllare oltre 60 persone, 40 veicoli e 4 esercizi pubblici, nonché di denunciare alla Procura estense quattro persone ed elevare diverse sanzioni in materia di detenzione di stupefacenti, igiene negli esercizi commerciali e rispetto dell’ambiente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Coltelli sotto il tappetino dell’auto. Scatta la denuncia per un 28enne

Esibisce una patente polacca ma è falsa, scatta la denuncia e il fermo amministrativo dell'autoMercoledì mattina, una pattuglia della Polizia Locale di Gatteo ha fermato un’auto sul viale delle Nazioni.

Catania, 28enne fermato con due coltelli sotto casa: denunciato dalla PoliziaA Catania, un uomo di 28 anni è stato fermato dalla polizia mentre si trovava sotto casa con due coltelli da cucina in mano, a causa di un comportamento inquietante.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.