Colori maschere balli e sorrisi nel carnevale della Casa Pia

Il Carnevale della Casa Pia di Arezzo si è svolto il 19 febbraio 2026, portando vivaci colori, maschere elaborate e tanta allegria tra gli anziani. La festa ha coinvolto residenti e operatori, che hanno partecipato a balli e giochi tradizionali. Le maschere fatte a mano hanno riscosso grande successo, creando un’atmosfera di spensieratezza. I sorrisi dei partecipanti hanno dimostrato quanto questa giornata abbia portato gioia e socializzazione. La festa si è conclusa con un dolce tradizionale, lasciando un ricordo positivo a tutti.

Arezzo, 19 febbraio 2026 – Colori, maschere, balli e sorrisi nel carnevale della Casa di Riposo "Fossombroni". Il Martedì Grasso dello storico istituto aretino, noto come Casa Pia, è stato arricchito da un momento di festa che ha coinvolto ospiti, familiari, operatori e dirigenti che hanno condiviso un pomeriggio all'insegna di socializzazione e leggerezza, in un clima di partecipazione in cui unire generazioni e condividere tradizioni. «La festa di carnevale - ha commentato Antonio Rauti, consigliere con delega al sociale, - ha fatto emergere il clima di comunità che caratterizza la nostra struttura.