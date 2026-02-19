Colonia la Pompei del Nord | sotto la città riemerge una città romana

A Colonia, un team di archeologi ha scoperto resti di una città romana sotto la Rathausplatz, la piazza principale davanti al municipio. La scoperta evidenzia un insediamento di oltre duemila anni fa, con mura e strutture ben conservate. Questa scoperta sorprende gli esperti, poiché rivela come la città antica si sia sviluppata nel cuore di quella medievale. Gli scavi continuano, e gli archeologi sperano di trovare altri reperti che possano approfondire la storia di questa zona. La scoperta ha già attirato l’attenzione di molti visitatori.

La Rathausplatz di Colonia, la piazza davanti al municipio, è al centro di una scoperta archeologica che sta cambiando la percezione della città, finora conosciuta soprattutto per il suo volto medievale. Durante i lavori di costruzione del nuovo percorso sotterraneo del MiQua – Museo Ebraico e Quartiere Archeologico, gli scavi hanno riportato alla luce resti romani situati diversi metri sotto il livello urbano. I reperti – scale, altari, una basilica – per lo stato di conservazione sono stati paragonati a contesti come quelli di Pompei. Dove sorgeva la città romana. La Colonia romana, Colonia Claudia Ara Agrippinensium, fu fondata nel 50 d.