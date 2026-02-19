Collettivo Arezzo in partenza per ExpoArte Città di Montichiari

Il Collettivo Arezzo partecipa a ExpoArte “Città di Montichiari” per presentare le sue opere di arte contemporanea. La mostra si terrà dal 20 al 22 febbraio 2026 al Centro Fiera del Garda, in via Brescia 129, Montichiari. La scelta di questa fiera nasce dall’intenzione di mostrare nuovi lavori e stringere contatti con altri artisti e collezionisti. Gli artisti si preparano a portare dipinti e installazioni, pronti a condividere le loro creazioni con il pubblico. L’evento si preannuncia come una buona occasione per scoprire le tendenze più recenti.

Quindici artisti espongono con uno stand esclusivo durante la fiera d'arte. Tra gli obiettivi c'è anche la promozione del territorio aretino e dei suoi talenti Il Collettivo Arezzo è in partenza per Expoarte "Città di Montichiari", fiera d'arte moderna e contemporanea che si svolgerà dal 20 al 22 febbraio 2026 al Centro Fiera del Garda di via Brescia 129, a Montichiari (BS). Venerdì 20 febbraio, alle ore 17.30, ci sarà l'inaugurazione della nuova edizione dell'importante kermesse bresciana, dove è presente uno stand esclusivo, curato da Danilo Sensi, in cui si potranno vedere le opere di quindici artisti attivi nel territorio aretino: Katarina Alivojvodic, Veronica Buzzichelli, Antonella Cedro, Fabrizio Cioci, Tetsuji Endo, Laura Fantucci, Maura Giussani, Roberta Greco, Takako Ishii, Edi Magi, Donatella Mormile, Grazia Rossi Forbicioni, Laura Serafini, Andrea Torelli e Rita Vestri.