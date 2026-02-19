Cocaina nel piantone dello sterzo traditi dal nervosismo

Tre giovani albanesi tra i 20 e i 21 anni sono stati fermati dalla polizia con della cocaina nascosta nel piantone dello sterzo dell’auto. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine, quando i agenti hanno notato il nervosismo dei ragazzi. La sostanza stupefacente, nascosta in modo invisibile, è stata trovata grazie a un'ispezione approfondita. I giovani sono stati denunciati in libertà per detenzione di droga a fini di spaccio. I dettagli del caso sono ancora in fase di accertamento.

Portati in questura per essere identificati e denunciati, due di loro sono risultati irregolari sul territorio nazionale e con vari precedenti La polizia ha denunciato in stato di libertà tre giovani albanesi di età comprese tra i 20 e 21 anni per detenzione in concorso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Intorno alle 22.30 di mercoledì 18 febbraio 2026 gli agenti, durante il regolare controllo del territorio, mentre transitavano in via V Maggio, hanno notato un'automobile, che, alla vista della volante, aumentava improvvisamente velocità. All'interno viaggiavano i tre giovani, che, sprovvisti di documenti d'identità, sin dalle prime domande degli operatori si sono innervositi, motivo per cui sono stati perquisiti.