Coca e ketamina nascoste nella camera d’hotel

Un giovane italiano di 20 anni è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato trovato con cocaina e ketamina nascosta nella camera d’hotel. La squadra mobile, guidata dal vice questore Marco Masia, aveva intensificato i controlli in città per contrastare il traffico di droghe chimiche. Le indagini, avviate mesi fa, hanno portato a localizzare il sospetto in un albergo nel centro storico. Durante la perquisizione, gli agenti hanno scoperto le sostanze stupefacenti, pronti per essere spacciati. L’arresto si inserisce in un’azione più ampia contro il traffico di droghe di natura chimica.

È finito in manette per l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un ventenne italiano sulle cui tracce era da tempo la squadra mobile, diretta dal vice questore Marco Masia, con una serie di attività investigative frutto di un'implementazione dei controlli in ambito cittadino, con particolare attenzione al traffico di stupefacenti, soprattutto di origine chimica. Come in questo, così come accertato dagli agenti dell'antidroga, i quali prima dell'arresto avvenuto nei giorni scorsi avevano già acquisito diversi indizi sul giovane, dedito secondo le accuse a un'attività di consegna ai propri clienti dopo essersi dato con loro appuntamento in diversi bar di Rimini.