Claude Sonnet 4.6 rivoluziona il piano gratis | ora usa il PC come noi

Anthropic ha lanciato Claude Sonnet 4.6, un aggiornamento che cambia le regole del gioco. La causa? questa versione dell’Intelligenza Artificiale impara a usare il PC come un utente esperto, eliminando le limitazioni precedenti. Ora il sistema può navigare tra le applicazioni, scrivere documenti e rispondere alle email senza bisogno di istruzioni specifiche. Questa novità rende il software più naturale e autonomo, portando l’intelligenza artificiale a un passo avanti rispetto alle versioni precedenti. L’azienda dimostra così di voler rendere l’AI più accessibile a tutti.

Claude Sonnet 4.6: L'Intelligenza Artificiale Impara a Usare il PC Come un Utente Esperto. Anthropic ha presentato Claude Sonnet 4.6, un aggiornamento significativo del suo modello di intelligenza artificiale generativa che rende accessibili funzionalità avanzate precedentemente riservate ai modelli più costosi. L'innovazione, annunciata il 19 febbraio 2026, promette di migliorare notevolmente la scrittura di codice, l'interazione con i computer, il ragionamento su grandi quantità di dati e la sicurezza, mantenendo gli stessi prezzi dei modelli precedenti.