Claude il chatbot con una Costituzione | quando l’AI ha una guida etica

Nel dicembre scorso, alcuni ricercatori hanno scoperto che ponendo le domande corrette a Claude, il chatbot di Anthropic, si poteva accedere a un documento segreto usato nel suo addestramento. Questa rivelazione ha sollevato dubbi sulla trasparenza degli algoritmi e sulla presenza di linee guida etiche nascoste. Claude, infatti, si basa su una “Costituzione” che dovrebbe guidarne le risposte. La scoperta ha portato a interrogarsi su quanto siano aperti i sistemi di intelligenza artificiale e sui rischi di informazioni segrete.

Lo scorso dicembre alcuni ricercatori hanno rivelato che, ponendo le domande giuste al chatbot Claude di Anthropic, era possibile far emergere l’esistenza di un documento segreto utilizzato per il suo addestramento. Chiamato internamente “Soul Doc” o “documento dell’anima”, conteneva linee guida etiche e comportamentali, come garantire sicurezza e supporto alla supervisione umana dell’intelligenza artificiale. Anthropic ha confermato l’esistenza del documento e lo scorso gennaio ha presentato una versione più estesa, definita «la nuova Costituzione di Claude». Il testo, lungo 84 pagine, contiene indicazioni dirette al chatbot su come essere utile alle persone e alla società, evitando comportamenti non sicuri, ingannevoli o non etici. 🔗 Leggi su Billipop.com

