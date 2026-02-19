Cindy Crawford fa 60 e svela perché è finito il matrimonio con Richard Gere

Cindy Crawford compie 60 anni e ha spiegato che il suo divorzio da Richard Gere è stato causato da differenze di valori e stili di vita. La modella ha raccontato di aver deciso di separarsi dopo anni di tentativi di trovare un equilibrio tra carriera e famiglia. Un dettaglio concreto è la scelta di dedicarsi maggiormente ai figli e al benessere personale. Cindy continua a essere una figura iconica nel mondo della moda e dello spettacolo.

Di lei basta solo il nome di battesimo, Cindy. Come le vere top model Cindy Crawford, insieme con Naomi Campbell, Christy Turlington, Linda Evangelista, Claudia Schiffer, del cognome può fare a meno tanta è la fama planetaria che si è conquistata negli anni Ottanta e Novanta. Bella, bellissima, capelli castano chiari, occhi scuri, corpo da favola e quel neo sul labbro sinistro che qualcuno agli inizi le suggerì di rimuovere ma che lei (saggiamente) decise di tenere e che diventerà il suo inconfondibile marchio di bellezza. Una bellezza che ancora oggi, che festeggia i suoi primi sessant'anni, ha saputo trasformare in una fiorente attività di imprenditrice: da oltre 20 anni Cindy è socia dell'azienda di skincare Meaningful Beauty e dal 2005 ha una linea di decor per la casa che genera ogni anno 350 milioni di dollari di fatturato.