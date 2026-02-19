Cina la mano dietro il boom dell' oro | il mondo a rischio-caos

La Cina ha aumentato drasticamente la produzione di oro nel 2024, arrivando a circa 380 tonnellate, diventando il principale produttore mondiale. Questo incremento rilascia una quantità significativa di metallo prezioso sul mercato globale, influenzando i prezzi e le decisioni degli investitori. La scelta di rafforzare la produzione rivela una strategia volta a consolidare il proprio ruolo nel commercio internazionale di oro. La crescita cinese nel settore minerario sta attirando l’attenzione di analisti e governi di tutto il mondo. La domanda di oro cinese continua a salire, creando nuove tensioni sul mercato.

Arriva da Est la nuova strategia, la nuova frontiera del commercio. La Cina nel 2024 – scrive ItaliaOggi - è il primo produttore mondiale di oro, con circa 380 tonnellate. Ma non le basta. Compra, accumula, rastrella. Perché? Perché il dollaro nell’ultimo anno ha perso il 20% rispetto all’ euro e alle altre valute. E a Pechino non sono tipi da restare a guardare. Mario Deaglio, professore emerito di economia internazionale all’Università di Torino, lo dice chiaro: "Siamo dentro un processo di de-dollarizzazione”. I Paesi dei BRICS – Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica (oggi diventati 13) – non vogliono più "usare la moneta di un terzo Paese per gli scambi tra di loro". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

