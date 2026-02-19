Il fatto che la Cina stia investendo massicciamente in tecnologie verdi deriva dall’esigenza di ridurre l’inquinamento e dipendere meno dai combustibili fossili. Giovedì 19 febbraio alle 15, su Millennium Live, Loretta Napoleoni e Mario Portanova discuteranno delle innovazioni cinesi, come le foreste di pannelli solari e le batterie avanzate. La nazione punta a diventare leader mondiale nel settore delle energie rinnovabili, costruendo impianti enormi e sostenibili. La discussione si concentrerà su quanto queste iniziative possano cambiare il panorama energetico globale.

Alle 15 di giovedì 19 febbraio torna Millennium Live, con Loretta Napoleoni e Mario Portanova. Al centro del dibattito la Cina e la sua rivoluzione verde, tra foreste di specchi e batterie miracolose Cuba ci insegna che cosa significa non piegarsi agli Usa, e ora sta morendo: continuiamo a parlarne! Proteste in università in Senegal, la polizia irrompe e uccide uno studente: come si è arrivati a questo punto? Board of Peace, la Casa Bianca contro il Vaticano: “Spiacevole il forfait alla prima riunione”. Berlino invierà un funzionario Omicidio Lione, cresce la tensione: falso allarme bomba nella sede de la France Insoumise. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cina, foreste di specchi e batterie miracolose: la rivoluzione è verde. Millennium Live con Napoleoni e Portanova

