Cimitero di Castelferretti presto una lapide per ricordare i soci della Croce Gialla di Falconara che non ci sono più

L'assessore Ilenia Orologio: «Rendere omaggio a chi si è impegnato nell'associazione significa onorare i volontari che hanno indossato la divisa arancione, garantendo sicurezza e soccorso» FALCONARA - Anche al cimitero di Castelferretti saranno ricordati i soci della Croce Gialla di Falconara che non ci sono più. Nella seduta di oggi pomeriggio la Giunta ha espresso parere favorevole all'apposizione di una lapide commemorativa, proposta dalla Croce Gialla di Falconara che l'ha realizzata per ricordare quanti hanno contribuito, con il loro impegno, alla crescita dell'associazione di soccorso. L'iniziativa, che era stata illustrata anche al sindaco Stefania Signorini in occasione dei 'lunedì del sindaco', segue quella già realizzata al cimitero di via Castellaraccia, dove è stata collocata una lapide analoga.