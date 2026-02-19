Il Donometro, una nuova app contro gli sprechi alimentari, è stata presentata ieri a Roma. La decisione nasce dall’alto volume di cibo sprecato nel paese, che supera i 13 miliardi di euro ogni anno. Secondo recenti dati, più di 5 milioni di tonnellate di cibo vengono gettate ogni 12 mesi. La app mira a sensibilizzare le persone, aiutandole a ridurre gli sprechi domestici con semplici strumenti e consigli pratici. Partecipano già numerosi utenti che vogliono cambiare le loro abitudini alimentari.

Il tema delle perdite e degli sprechi alimentari tocca oggi in Italia cifre vertiginose: oltre 13 miliardi e mezzo di euro l’anno, pari a più di 5 milioni di tonnellate di cibo gettate. Lo certifica l’ultimo rapporto dell’Osservatorio Waste Watcher International, rilanciato da Confcommercio. In Toscana, però, lo scarto è storicamente occasione creativa. Partendo da questa consapevolezza, l’associazione ha coinvolto un campione di attività per un focus sulla gestione corretta del ciclo vitale dei prodotti. I dati nazionali dicono che qualcosa si muove: a gennaio lo spreco settimanale è sceso da 617,9 a 554 grammi pro capite rispetto a febbraio 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cibo, debutta il Donometro. Una app contro gli sprechi

