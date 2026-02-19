Chrome | Schermata Divisa e PDF Annotati Produttività al Top!

Google Chrome ha introdotto nuove funzioni che migliorano la gestione delle schede e i PDF annotati. La causa è l’esigenza di rendere più efficiente il lavoro online, soprattutto per chi apre molte schede contemporaneamente. Ora, gli utenti possono dividere lo schermo in più parti e evidenziare i contenuti dei PDF senza dover usare applicazioni esterne. Questa novità mira a rendere più semplice e veloce l’organizzazione delle attività digitali. La possibilità di usare queste funzioni si sta diffondendo rapidamente tra gli utenti.

Chrome si Rinnova: Più Produttività e Controllo del Caos Digitale. Google ha aggiornato il browser Chrome con una serie di funzionalità pensate per semplificare la navigazione e aumentare la produttività degli utenti. Le novità riguardano la gestione delle finestre, l’annotazione di documenti PDF e l’integrazione con Google Drive, offrendo soluzioni a problemi comuni come la frammentazione delle attività online e la difficoltà nell’organizzazione dei file. La Schermata Divisa: Addio al Multitasking Frenetico. La funzione “split view” rappresenta una svolta lavora con più schede aperte contemporaneamente.🔗 Leggi su Ameve.eu Google chrome aggiunge vista divisa e annotazione pdf con caricamento su driveGoogle Chrome ha aggiornato le sue funzionalità, offrendo ora la possibilità di usare la vista divisa, annotare i PDF e salvarli direttamente su Google Drive. Leggi anche: Le migliori aziende di Firenze: ecco la Top 500 in Pdf, fatturati e bilanci. Riflettori sulle eccellenze Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Gemini ora funziona in modalità split-screen anche sui normali smartphone; Gemini schermo diviso arriva ora e non è più solo per i tablet. Quello che forse non sapete è che questa divisa non è semplicemente azzurra. Non è turchese, non è lapis, è effettivamente azzurro Savoia. E infatti la domanda viene spontanea: perché le uniformi della nazionale olimpica italiana - e più in generale delle na facebook