Chrome diventa più aggressivo nel proporsi come browser predefinito
Nel 2026, Google Chrome intensifica le sue strategie per mantenere gli utenti, puntando sulla fidelizzazione. La causa di questo cambio è la crescente competizione tra i browser, che spinge Chrome a essere più convincente nel proporre di impostarlo come predefinito. La società ha introdotto notifiche più frequenti e offerte personalizzate per convincere gli utenti a restare. Questa mossa ha già attirato l’attenzione di alcuni utenti, che si trovano spesso a ricevere richieste più insistenti rispetto al passato. Chrome cerca così di consolidare la sua posizione sul mercato.
nel 2026 le strategie principali dei browser mirano sempre più a retention e fidelizzazione degli utenti. in questo contesto, chrome canary sta testando una nuova schermata di onboarding che non solo invita a impostare chrome come browser predefinito, ma propone anche di ancorarlo direttamente alla barra delle attività di windows. l’approccio cerca di rendere l’impostazione predefinita più immediata e duratura, aumentando la probabilità di utilizzo continuativo. onboarding più visibile per impostare chrome come browser predefinito e fissarlo alla taskbar. nelle versioni in sviluppo di chrome canary, la schermata iniziale di configurazione mostra indicatori molto più evidenti rispetto alle iterazioni precedenti. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
