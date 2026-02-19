Nel 2026, Google Chrome intensifica le sue strategie per mantenere gli utenti, puntando sulla fidelizzazione. La causa di questo cambio è la crescente competizione tra i browser, che spinge Chrome a essere più convincente nel proporre di impostarlo come predefinito. La società ha introdotto notifiche più frequenti e offerte personalizzate per convincere gli utenti a restare. Questa mossa ha già attirato l’attenzione di alcuni utenti, che si trovano spesso a ricevere richieste più insistenti rispetto al passato. Chrome cerca così di consolidare la sua posizione sul mercato.

nel 2026 le strategie principali dei browser mirano sempre più a retention e fidelizzazione degli utenti. in questo contesto, chrome canary sta testando una nuova schermata di onboarding che non solo invita a impostare chrome come browser predefinito, ma propone anche di ancorarlo direttamente alla barra delle attività di windows. l’approccio cerca di rendere l’impostazione predefinita più immediata e duratura, aumentando la probabilità di utilizzo continuativo. onboarding più visibile per impostare chrome come browser predefinito e fissarlo alla taskbar. nelle versioni in sviluppo di chrome canary, la schermata iniziale di configurazione mostra indicatori molto più evidenti rispetto alle iterazioni precedenti. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Chrome diventa più aggressivo nel proporsi come browser predefinito

Leggi anche: Privacy browser: Chrome e ChatGPT Atlas bocciati nel report 2025

Chrome su windows consente di lanciare il browser in primo piano al primo avvioGoogle Chrome su Windows ora permette di avviare il browser in primo piano già al primo avvio.

Come scegliere Google come motore di ricerca predefinito nella Barra degli Indirizzi di Edge

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.