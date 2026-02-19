Chris Jericho torna in WWE | tutte le novità e le anticipazioni

Chris Jericho ha deciso di tornare in WWE dopo mesi di silenzio, spinto dalla voglia di rivivere i momenti più belli della sua carriera. La sua presenza sarà importante per il prossimo evento in programma a Toronto, città che lo ha visto crescere come wrestler. La sua scelta ha sorpreso molti, considerando le tensioni recenti con altri lottatori e le offerte di altre federazioni. Jericho si prepara a riprendere il ring, portando con sé un bagaglio di esperienze e nuove sfide. La sua partecipazione promette di movimentare l’intera scena.

L'attenzione sul destino professionale di Chris Jericho resta alta tra i fan e nel panorama wrestling. Nel corso dei mesi, le dinamiche tra AEW e ipotetici ritorni in WWE hanno dominato le discussioni, senza che alcuna conferma ufficiale sia arrivata. Inizialmente si era ipotizzata una scadenza del contratto entro 31 dicembre 2025, con indizi che facevano pensare a possibili sviluppi nelle settimane iniziali del 2026. Secondo fonti di settore, Jericho resta legato all'AEW e al momento non potrebbe rientrare in WWE. Fightful ha chiarito che Y2J non è fuori dai giochi WWE, ma è attualmente vincolato all'AEW.