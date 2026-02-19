Chivu | Lautaro? Per me si è fatto male per un po’ di tempo lo avremo fuori

Il problema di Lautaro si è verificato a causa di un infortunio durante la partita contro il Bodø Glimt, che ha causato la sua uscita precoce. Chivu, che era presente in tribuna, ha commentato la situazione dicendo che il giocatore potrebbe restare fuori per un certo periodo. La partita si è conclusa con una sconfitta per 3-1 in trasferta, e il tecnico ha ammesso che la squadra sapeva fin dall’inizio che sarebbe stata dura. La decisione di sostituire Lautaro ha lasciato qualche preoccupazione tra i tifosi.

Padre Chivu a Sky Sport dopo la sconfitta per 3-1 in casa del Bodø Glimt. “Sapevamo che non sarebbe stato facile. Adattarci a condizioni del genere non è stato semplice. Comunque abbiamo avuto l’atteggiamento giusto, approccio giusto, siamo tornati in partita dopo il pareggio. Nel secondo tempo abbiamo cominciato bene, poi siamo rimasti sorpresi nelle transizioni in cui loro sono veramente bravi. Dobbiamo dimenticare questa partita, tra tre giorni si rigioca e poi c’è il ritorno”. Lautaro? C’è preoccupazione per le sue condizioni? “Per me si è fatto male, per un po’ di tempo lo avremo fuori”. Ti aspettavi questa qualità tecnica da parte del Bodo? “Ci aspettavamo queste qualità, sapevamo che è stato il loro marchio anche col City. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

